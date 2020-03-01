صور| نانسي عجرم ووليد توفيق أبرز الحضور في عزاء والدة جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان وليد توفيق والإعلامية رابعة الزيات والإعلامي اللبناني نيشان، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنان السوري جورج وسوف، الذي أقيم مساء أمس في كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا.

وكان الإعلامي نيشان نشر صورًا من العزاء، ومن بين الصور لافته كتب عليها: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

ورحلت والدة النجم الكبير، يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

وشيع جثمانها، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا.