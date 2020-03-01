شكرا لقرائتكم خبر عن 885 ألف دولار إيرادات فيلم Bad Boys For Life فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Bad Boys for Life إيرادات في مصر وصلت إلي 885 ألف دولار وهو من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان عادل العربي و وبلال فلاح وهما حاصلان علي الجنسية البلجيكية لكنهما من أصول مغربية.

فيلم Bad Boys For Life هو الجزء الثالث من العمل ويدور حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوا شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.