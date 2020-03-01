شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تنضم لأبطال فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الشابة هدى المفتى لأبطال فيلم "كيرة والجن" 1919 المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وصورت هدى عدد من مشاهدها الفترة الماضية، فى استوديو النحاس والعمل من إخراج مروان حامد، حيث وضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة.





الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

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ومن ناحية أخرى تشارك هدى المفتى في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام المقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، للمخرج رامى إمام ويشارك في بطولته داليا البحيرى وحمدى الميرغنى ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وأخرون من النجوم والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

ويعرض للمثلة الشابة هدى المفتى حالياً فيلم "بنات ثانوى"، والذى يسجل أولى تجاربها فى السينما، رغم أنها صورت فيلمين قبله ولكنهما يعرضان بعده، وهما "رأس السنة"، و"ديدو"، لتكسر هدى بالفيلم سوء الحظ الذى لازمها فى 2019 بعد مشاركتها فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام القليلة الماضية، ويشارك فى بطولة فيلم "بنات ثانوى"، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهورعدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وتدورأحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.