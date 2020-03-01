شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروث يكشف مراحل تحوله لجنى فى مسرحية علاء الدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد ثروت، عن مراحل تحوله لـ"جنى" فى مسرحية علاء الدين، التى يشارك فى بطولتها مع الفنان أحمد عز، فى مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، منذ قليل، وهو يخضع لعملية الماكياج التى يتحول بها للشخصية التى يجسدها فى المسرحية.

وشهد عرض علاء الدين الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في السعودية، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.





مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).