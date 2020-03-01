شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر توجه رسالة للأب بطرس دانيال بعد حصدها لجائزة الإبداع الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة منى عمر، على توجيه رسالة شكر للأب بطرس دانيال، بعد حصدها لجائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما، فى الدورة الـ68، ونشرت صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، وقالت "لي شرف الحصول علي جائزه الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما، برعاية الأب والإنسان الجميل الأب بطرس دانيال، أشكر المركز الكاثوليكي على احترامه الدائم للفن والمبدعين والاهتمام بالقضايا الإنسانية والأعمال الخيرية".

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

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وضمت لجنة تحكيم هذه الدورة، برئاسة السيناريست عاطف بشاى، كلا من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

مى عمر تشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد المسلسل من أقوى المسلسلات المنتظره في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته ، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.