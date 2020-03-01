شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون ومعاذ العمرى يحتفلان بخطوبتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ديانا كرزون مؤخراً بخطبتها إلي الإعلامي معاذ العمري، وذلك في أجواء سيطر عليها البهجة وذلك خلال حفل حضره عدداً كبيراً من المشاهير من مختلف المجالات السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية بالإضافة إلي حشد كبير من اصدقاء العروسين.



ديانا كرزون

كما تضمن حفل إشهار المصاهرة كلمات من كبار كلتا العائلتين الذين أجمعوا على أن اليوم هو الاعلان الرسمي والارتباط بين الإعلامي معاذ العمري والفنانة ديانا كرزون بحضور هذه الوجوه الكريمة من كافة ابناء الشعب الأردني ممن حرصوا علي مشاركتهما فرحتهما.

ومن أبرز الحضور الإعلامي الأردني عصام العمري الذي قام بدوره بطلب يد الفنانة ديانا كرزون لابنه الإعلامي معاذ العمري، وبعد انتهاء مراسم الخطوبة، اختصر الحفل تلبيس الدبل فقط على اهل العروسين، وشكر والد العريس الحضور بكلمات عبرت عن سعادته الكبيرة لمن شاركهم بالحضور لحفل خطوبته على الفنانة ديانا كرزون.

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وكان قد أعلن الإعلامى الأدرني معاذ العمرى عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا :"ساتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانوهو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

يذكر أن الفنانة الأردنية ديانا كرازون أعلنت عن عقد قرانها على الإعلامى الأردنى "معاذ العمري"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية، قائلة :"حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا".

وقال معاذ لها خلال مداخلتها :"انتى حد كتير عظيم وربنا رزقنى فيكى ومبسوط أنك هتكونى شريكة حياتى انتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه انتى انسانة نقية و بتمنى اقولك الله يتمملنا على خير و تكون ايامنا كلها خير"، لترد عليه :"انت ان شاء الله تبقى سندى وزوجى وكل شئ بحياتي".