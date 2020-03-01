محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشفت المطربة كارول سماحة عن موقف تعرضت له في فرنسا، خلال تصوير كليب " مش هعيش" في باريس.
ونشرت سماحة فيديو لمشهد من الكليب، وهى تضع رأسها على شرفة، خلال تصوير الكليب، وعلقت: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة، الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".
وكانت سماحة قد كشفت، أمس، عن اسم أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان "مش هعيش"، المقرر طرحها قريبا، حسبما أعلنت.
ونشرت "سماحة" منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه كلمات الأغنية: "مش هعيش، مش هعيش محبوسة في سجن القلق، هبقى حرة وعندي حق".
وعلقت كارول: "مش هعيش قريبا، كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "ظنوا أنها تنتحر".. كارول سماحة تتسبب في أزمة بباريس والشرطة تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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