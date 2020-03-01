فيديو| "ظنوا أنها تنتحر".. كارول سماحة تتسبب في أزمة بباريس والشرطة تتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت المطربة كارول سماحة عن موقف تعرضت له في فرنسا، خلال تصوير كليب " مش هعيش" في باريس.

ونشرت سماحة فيديو لمشهد من الكليب، وهى تضع رأسها على شرفة، خلال تصوير الكليب، وعلقت: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة، الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".

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وكانت سماحة قد كشفت، أمس، عن اسم أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان "مش هعيش"، المقرر طرحها قريبا، حسبما أعلنت.

ونشرت "سماحة" منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه كلمات الأغنية: "مش هعيش، مش هعيش محبوسة في سجن القلق، هبقى حرة وعندي حق".

وعلقت كارول: "مش هعيش قريبا، كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.