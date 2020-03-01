ياسمين صبري تتزحلق على الثلج وكارلا حداد بفستان "غريب".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ياسمين صبري شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تتزحلق على الثلج. باسل الزارو نشر الفنان باسل الزارو صورة تجمعه بكلبه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاقت الصورة إعجاب متابعيه. ملك قورة نشرت الفنانة الشابة ملك قورة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، ونظارة شمسية. كارلا حداد Advertisements نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، وشكله مختلف. أنابيلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير. تامر هجرس نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس رياضية من أمام البحر. حكيم نشر المطرب حكيم صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهوره. سميرة سعيد نشرت الديفا سميرة سعيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير، مرتدية فستان أحمر. شيري عادل نشرت الفنانة شيري عادل صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

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