فيديو| روبي ترقص في حفل زفاف ابنة شيرين وجدي ومدحت شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشعلت الفنانة روبي، حفل زفاف نهلة ابنه المطربة شيرين وجدي، ومدحت شلبي على عمر حسني، أمس، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة روبي وهي ترقص على أغنية "كل اللي فات"، للفنان تامر حسني الذي أحيا الحفل .

كما ظهرت روبي، وهي تغني أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كدا"، خلال الحفل.

حضر حفل الزفاف عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات العامة وأهل الفن والرياضة.