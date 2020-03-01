أول تعليق من حماقي بعد انتهاء مرحلة المواجهة الأخيرة من "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد حماقي كل من المتسابقة المصرية ياسمين أسامة، والطفل المغربي محمد واكضيض بعد أن تأهلوا من فريقه لمرحلة النهائيات في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، اليوم السبت.

ونشر حماقي صورًا من حلقة اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " مبروك ياسمين أسامة و محمد واكضيض الوصول لنهائيات ذا ڤويس كيدز، إن شاء الله أحلى صوت يكون من فريقي صوتوا لياسمين على رقم 11 ومحمد على رقم 10".

وغنت ياسمين أسامة أغنية "الحب جميل"، للفنانة الراحلة ليلى مراد، كما غنى المتسابق المغربي محمد واكضيض أغنية "الهوى سلطان" لسلطان الطرب جورج وسوف.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.