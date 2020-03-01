فوز فيلم إيراني وخروج أفلام حايك ودافو "بلا شيء".. جوائز الدورة الـ70 لمهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

أعلن مهرجان برلين السينمائي، منذ قليل، جوائز دورته الـ70، وذلك في حفل الختام الذي أقيم بقصر البريناله.

وفاز بالدب الذهبي، الفيلم الإيراني "لا يوجد شر" للمخرج المُحتجز محمد رسولوف، والذي قامت السلطات الإيرانية بمنعه من خروج البلاد، وتحديد إقامته، على خلفية اتهامه بنشر دعاية سلبية ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد عرض فيلمه "رجل نزيه" بمهرجان كان في 2017، والذي هاجم من خلاله أسلوب الحياة في إيران.

وتعد الجائزة التي حصد عليها رسولوف، من أكثر الجوائز المتوقعة للفيلم، خاصة أن مهرجان برلين دائمًا ما يتعاطف مع الظروف الإنسانية للمخرجين، بالإضافة أن الفيلم جيد بالفعل.

ويحكي الفيلم الذي تم تصويره سرًا، 4 حكايات متشابكة عن قمع الحريات في ظل نظام مستبد.

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز المسابقة الرسمية..

- جائزة لجنة التحكيم الكبري - الفيلم الأمريكي ""أبدا نادرا في بعض الأحيان دائما - Never Rarely Sometimes Always"، للمخرجة إليزا هيتمان

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- جائزة أفضل مخرج ذهبت للفيلم الكوري "المرأة التي ركضت" إخراج هونج سونج سو

- أفضل ممثلة وذهبت للممثلة الألمانية باولا بيير عن فيلم "أوندين" للمخرج كريستيان بيتزولد

- أفضل ممثل وذهبت للممثل الإيطالي إليو جيرمانو عن فيلم "بعيد عن الأنظار"

- أفضل سيناريو ذهبت لليفلم الإيطالي "حكايات سيئة" إخراج فابيو وداميانو دي إينوسينزو

- جائزة أفضل إسهام فني ذهبت للفيلم الألماني "ناتاشا" إخراج ايليا خرزانوفسكي وجيكاترينا أورتيل

- وحصل على الدب الفضي، الفيلم الفرنسي "حذف التاريخ" إخراج بينوا ديليبين وجوستاف كيرفيرن، وهي الجائزة التي كانت تمنح تحت اسم مؤسس المهرجان "ألفريد باور" لأحد الأفلام التي تفتح أفاقًا جديدة نحو الفن السابع، ولكن تم حذف اسمه خلال هذه الدورة بعد أن اكتشفت إدارة المهرجان بأن له ماض نازي.

وفي سياق متصل، خرجت أفلام سلمى حايك وويليم دافو وريثي بان، وكيلي ريتشاردت بلا جوائز خلال هذه الدورة.