فيديو| محمد حماقي ينقذ متسابقة مصرية في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مرجلة المواجهة الأخيرة من برنامج "The voice kids"، اختتم فريق الفنان محمد حماقي حلقة اليوم من البرنامج.

وغنت ياسمين أسامة أغنية "الحب جميل"، للفنانة الراحلة ليلى مراد، كما قدم عمر عادل أغنية "خليني ذكرى" للفنان اللبناني وائل جسار، وغنى محمد ياسين أغنية للمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، فيما قدم مينا فهيم أغنية "غريب الدار" للراحل عبده السروجي، وكان ختامها مع محمد واكضيض بأغنية لسلطان الطرب جورج وسوف "الهوى سلطان".

وقرر الفنان محمد حماقي أن يؤهل الطفل المغربي محمد واطضيضن، كما أنقذ المتسابقة ياسمين أسامة من مصر لينقلها لمرحلة النهائيات المقبلة.

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يذكر أن، االمتسابقة المصرية ياسمين أسامة، غنت أغنية "يا صباح الخير" للراحلة أم كلثوم، في الحلقة الأولى من البرنامج.

واستطاعت ياسمين أن تقنع اللجنة بأدائها وصوتها المتميز، وقاموا بالتصفيق لها بعد انتهاء الأغنية.

وقررت ياسمين أن تنضم لفريق الفنان محمد حماقي، رغم محاولة نانسي عجرم وعاصي الحلاني بإقناعها بالانضمام له.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.