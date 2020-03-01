صور| بعد بكائه.. عاصي الحلاني يحضن طفلا على مسرح "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مرحلة المواجهة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، تنافس فريق الفنان عاصي الحلاني على المسرح.

وقدم كل واحد منهم أغنية خلال الحلقة، إلا أن المتسابق اللبناني محمد إبراهيم غنى "يا مسافر وحدك"، للفنان الراحل محمد عبدالوهاب، وتأثر بالأغنية بشكل كبير.

وبعد انتهاء محمد من الأغنية صفق له الجمهور ودخل في نوبة من البكاء، فصعد الفنان عاصي له على المسرح ليحتضنه.

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وقرر عاصي أن ينقل محمد إبراهيم، بالإضافة إلى آمنة دمق بعد غنائها "افرح يا قلبي" في حلقة اليوم، للراحلة أم كلثوم، إلى مرحلة النهائيات من البرنامج.

يذكر أن المتسابق محمد إبراهيم، قدم أغنية "مستحيل" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، في مرحلة الصوت وبس، فيما قدمت آمنة دمق "إلى حضن أمي" للمطربة ذكرى.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.