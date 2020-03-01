فيديو| نانسي تؤهل متسابقا مصريا لمرحلة النهائيات في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم فريق الفنانة نانسي عجرم المكون من هشام اليمني، محمد إسلام، هايدي جلال، يوسف حسن، أغاني بشكل منفرد، في مرجلة المواجهة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

وغنى المتسابق هشام اليمني أغنية "أيوه" للفنان السعودي محمد عبده، بينما غنى محمد إسلام موال "لو كان قلبي معي" ومزجه بأغنية "قدك المياس"، وقدمت هايدي جلال أغنية باللغة الإنجليزية، وغنى يوسف حسن، موال "يا حلو ناديلي" للفنان الراحل كارم محمود، وغنت رنين أغنية "في يوم وليلة" لوردة.

وقررت الفنانة نانسي عجرم أن تؤهل كل من السوري محمد إسلام، والمصري يوسف حسن لمرحلة النهائيات من البرنامج.

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وغنى الطفل السوري محمد إسلام موال "ريم على القاع"، ومزجه بأغنية "حب ايه" للراحلة أم كلثوم، في الحلقة الأولى من البرنامج، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

كما قدم المتسابق يوسف حسن من مصر، في المرحلة ذاتها، أغنية "حبيبي وعنيا" للفنان الراحل محمد فوزي، ولم يلتف له سوى الفنانة نانسي عجرم.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.