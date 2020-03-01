أحمد السقا يستذكر والده في عيد ميلادهما.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري ​أحمد السقا​، والده المخرج المصري الراحل صلاح السقا، بمناسبة ذكرى ميلادهما، والذي يصادف في 1 آذار/مارس.

ونشر السقا عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع والده، وعلّق: "وحيث إننا مولودين في يوم واحد.. كل سنة وانت طيب يابابا.. أسألكم الفاتحة".

يُذكر أن السقا إنتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم "العنكبوت" بمدينة الأقصر، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة، وهو من بطولة منى زكي، وظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، وزكي فطين عبد الوهاب.



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