ساندي تُقلّد محمد رمضان.. وما علاقة "نمبر وان"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثارت الفنانة المصرية ​ساندي​ الجدل، بسبب تصريحاتها الصحافية الأخيرة، والتي أكدت فيها أن الظروف التي مرت بها على مدار السنوات الماضية، وعدم إهتمام أحد بأعمالها لم يكن سوء حظ، وأنها لا زالت "نمبر وان" في حفلات الجامعات، رغم أن أعمالها قليلة، وهي الأكثر جماهيرية بالنسبة للشباب المراهقين، إعتبر بعض المتابعين أن ساندي تحاول تقليد الفنان المصري ​محمد رمضان​، وإستخدام اللقب الذي إشتهر فيه وهو "نمبر وان".

وكانت ساندي قد هاجمت زملاءها الفنانين، مؤكدة أن لا أحد منهم هنأها على ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، موجهة رسالة لهم، بقولها: "هو نجاحي بيزعجكم أوي كده".

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