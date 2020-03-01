كليب "The Man" لـ تايلور سويفت يتخطى 16 مليون مشاهدة في يومين

ميرنا وليد - بيروت - تخطى فيديو كليب "The Man"، للنجمة ​تايلور سويفت​، 16 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعد يومين فقط على طرحه.

وتقوم فكرة الكليب على مواجهة التمييز، على أساس الجنس في مكان العمل، ومعاناة المرأة الشخصية لترتقي في مهنتها.

يُذكر أن سويفت لم تشارك مؤخراً في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020، في الولايات المتحدة الأميركية، فكان من المقرر أن تظهر بالحفل في إستعراض "مفاجئ " للحضور، والسبب الدقيق لغيابها غير واضح حتى الان، في حين شارك العديد من النجوم في هذا الحفل، ومنهم ديمي لوفاتو وأريانا غراندي وبيلي إيليش وكاميلا كابيو وفريق jonas brothers وبليك شيلتون وغوين ستيفاني وبراندي كارليل.

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