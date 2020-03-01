شاهد.. الراقصة جوهرة تخطف الانظار بإطلالة لامعة!

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 12:54 صباحاً - نشرت الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة، صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت جوهرة في جلسة التصوير بإطلالة جريئة مرتدية بدلة مصممة من قماش لامع، باللون النبتي الغامق، من اختيار خبيرة الموضة ريهام عيسىٰ، فيما انتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، أكلمت أناقتها بارتدائها بعض الأكسسوارات.
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