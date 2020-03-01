شاهد.. ايراني يتحدى الكورونا ويلحس مقام “الامام الرضا”!

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 12:54 صباحاً - اعتبر شاب ايراني ان ما يتم تداوله عن تلوث ضريح الامام الرضا بفيروس كورونا هو ترويج لاكاذيب من اعداء البيت.
وقد قرر هذا الشاب تحدي هذه الشائعات واثبات كذبها بطريقة غريبة حيث ظهر في فيديو وهو يقوم بتحدي الفيروس عبر لحسه من الضريح مباشرة.
وقد لاقي تصرف الشاب انتقادات واعتراضات واسعة من الطائقة الشيعية وغيرها.
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