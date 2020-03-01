المغربي محمد الريفي يبرز أنه يتمنى الغناء مع شيرين وتامر حسني وحماقي

كشف المطرب المغربي محمد الريفي، عن المطربين الذين يتمنى العمل معهم في أغنية على طريقة "الديو".

وقال "الريفي، إن هناك العديد من المطربين الذين يتمنى أن يقدم معهم أغنية على طريقة الديو في مصر والوطن العربي.

وأضاف أنه على رأس المطربين الذي يتمنى التعاون معهم شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى المطرب تامر حسني، والمطربة المغربية أسماء لمنور، ومحمد حماقي، وغيرهم.

وفي سياق مختلف، انتهى المطرب المغربي محمد الريفي أغنية جديدة بعنوان "قهوة سادة" وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان حودة بندق، وتوزيع موسيقي حاتم محسن.

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