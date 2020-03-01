عمرو أديب يعلق على فيديو نجوم الفن وهم يتصدّرون عزاء مبارك

استعرض الإعلامي عمرو أديب العديد من اللقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مساء امس.

ويتضح من خلال الفيديو حضور قوي من قبل الفنانين وفي مقدمتهم الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وحسين فهمي وميرفت أمين ولبلبلة ودلال عبد العزيز ويسرا وعمرو سعد وحكيم ويحيى الفخراني وإلهام شاهين ومحمد رمضان وخالد سليم والإعلامي خيري رمضان والإعلامي أحمد موسى ومحمد زيدان ومحمد شوقي ومصطفى يونس.

وعلق عمرو أديب على مشهد العزاء قائلا " مهما كان موقفك وتساؤلاتك عما حدث في الماضي ولكن في النهاية تقدم مصر نموذج محترم وحضاري وانساني".

وأضاف" اليوم عائلة الرئيس مبارك تشعر بكثير من الارتياح لأنهم لم يعتقدوا أن يظهر هذا العزاء بصورة حضارية مشرفة".

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كان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء ‏الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، ‏وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة‎، إلى أن توفي صباح الثلاثاء 25 فبراير 2020.

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