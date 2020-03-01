الهضبة عمرو دياب يتألق في حفلة بالمنارة

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيا مساء اليوم السبت، وسط حضور جماهيرى كبير، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وقدما الهضبة خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغانى الألبوم الجديد "سهران" و أطرب الجمهور بعدد كبير من الأغنيات القديمة التى تفاعل معها الجمهور.

ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى والسعودية وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.

وفى ختام الحفل شكرا عمرو شركة هيدج هوج المنظمة للحفلة ومهندس الصوت عماد نبيل وحامد عرفة اضاء وشاشات واندرو داود مدير مكتب عمرو دياب

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