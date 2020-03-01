شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: الفعاليات الإبداعية بالصعيد تعتمد على اللامركزية لتحقيق العدالة الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استمرار إطلاق الرسالة الهادفة إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مضيفة أن الفعاليات المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، وأشادت بالإقبال الضخم على حفل اليوم الثانى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا، حيث بلغ عدد الحضور 10 آلاف مشاهد، ليعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والرغبة فى تذوق ألوان إبداعية راقية . وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، قد شهدوا الليلة الثانية من فعاليات المهرجان بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتألق خلالها النجم على الحجار بمجموعة مختارة من أعماله الشهيرة، كما استضاف الحاج الضوى أحد مشاهير يوتيوب باعتباره من أبناء الصعيد، ليوجه رسالة إلى أقرانه بضرورة إعلاء القيم النبيلة، وسبقه فريق وسط البلد، حيث تغنى بنخبة من المؤلفات التى تتناول أحلام واهتمامات الشباب .

Advertisements

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.