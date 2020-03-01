شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. محمد رمضان يأكل الحواوشي والملوخية فى منطقة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره بمقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، من زيارته الثانية لمنطقة إمبابة، داخل أحد المحلات الشهيرة وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

وظهر رمضان وسط جمهوره في مقطع الفيديو وأمامه طاولة كبيرة من الطعام، وترحاب كبير من قبل الحاضرين داخل المحل والعمال به، والتي تعد الزيارة الثانية له لمنطقة إمبابة خلال أسبوع.

Advertisements



محمد رمضان في إمبابة

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان طرح برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو" منذ أيام، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدا أنه سيطرح الأغنية قريبا وعلق رمضان، على البرومو، قائلا: "شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".



محمد رمضان في إمبابة



محمد رمضان في إمبابة

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، اليوم المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.