شكرا لقرائتكم خبر عن لابسها بالمقلوب.. نيشان يلتزم بتعليمات جورج وسوف فى عزاء والدته بالعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزم الإعلامى اللبنانى نيشان بتعليمات المطرب السورى جورج وسوف داخل عزاء والدته، والتى نصت على عدم التقبيل والأحضان لعدم انتقال فيروس كورونا بين الحاضرين، وسرعان ما ارتدى "قناع طبي" لحمايته من العدوي.

وكانت المفاجئة هى ارتداء نيشان للقناع الطبى بالمقلوب، مما أثار سخرية كبيرة من جمهوره ومتابعيه فى التعليقات على صورته التى نشرها وهو يرتدى القناع عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام منذ قليل.

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نيشان

وكان نيشان قد نشر، منذ قليل، صورة للافتة من داخل عزاء والدة سلطان العرب جورج وسوف، والتى جاءت كالآتى: عذراً حفاظاً على الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

ونعى وسوف والدته الراحلة التى توفيت يوم الجمعة الماضى، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة في تعليقه على الصورة، حيث قال: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع".