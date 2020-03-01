شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم صور من الذكريات.. هكذا هنأ أحمد زاهر صديقه أحمد السقا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد زاهر، على تهنئه صديقه الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاده، على طريقته الخاصة، بنشر مجموعة من الصور لهما اثناء فترة شبابهما وجانب من الأدوار التي جمعتهما سوياً في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

وقال زاهر في منشوره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: " كل سنه وانت طيب يا سقا يا ابو الرجولة والجدعنة إنسان بمعني الكلمة و فنان ملوش زي و راجل و جدع و طيب بحبك يا سقا ❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

وعلى سياق آخر، يجسد الفنان أحمد زاهر دور شقيق النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يتزوج من اثنان خلال الأحداث الأولى روجينا والثانية دنيا عبد العزيز وتتوالى الأحداث بين صراع كبير بينه وبين بطل العمل بعد وفاة والدهما خاصة وأنه شقيقه من الأب فقط.



احمد السقا واحمد زاهر

أحمد زاهر قدم أخر أعماله في مسلسل " ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وقدم شخصية المحامى العقر "جمال لبه" ونال اشادات كبيرة من خلال الشخصية، وشارك فى بطولته صفاء الطوخى، كريم عفيفى، ريم سامكى، مى عمر، هادى الجيار، ومحمد ممدوح، وأخرون، إخراج محمد سامى.