شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يتألق فى حفله بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الكبير على الحجار حفله فى الليلة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تحت شعار "كامل العدد"، بدأ بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" من كلمات عبد الرحمن الأبنوى، وألحان عمار الشريعى، وقدم أيضا عددا من أغانيه المتنوعة منها "تجيش نعيش، والزين والزينة، والليل الأخرة، وقالو علينا ديابة تتر مسلسل ذئاب الجبل، وعارفة، ومسألة مبدأ، زى الهوا، الرحايا، وعريسنا واصل، وفِى هاويد الليل، وخاصمنى يا زمانى، وبوابة الحلوني"، وسط ترحاب كبير من جمهور الحفل.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.