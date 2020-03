شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم There Is No Evil يفوز بجائزة دب برلين الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان برلين السينمائي عن جوائزه، حيث فاز فيلم There Is No Evil بجائزة الدب الذهبي وهو للمخرج محمد راسولوف، بينما فاز بجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم Never Rarely Sometimes Always من إخراج اليزا هيتمان. أما جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج فاز بها المخرج هونج سانج سو، وفاز بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة بولا بير عن دورها بفيلم Undine، ونال جائزة أفضل ممثل إيليو جيرمانو عن فيلم Hidden Away. وكان المهرجان قد منح المخرجة والكاتبة الألمانية أولريك أوتنجر كاميرا برلينالى تكريما لمشوارها الفنى الممتد، وهى الجائزة التى منحها المهرجان من قبل للناقد المصرى الكبير سمير فريد فى دورة المهرجان الـ 67 والتى أقيمت عام 2017. من جانب آخر شهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالى ماتيو غارونى، ويدور عن قصة رجل يصنع تمثالا خشبيا لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلى طفل حقيقى. الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي وروكو باباليو و ماسيمو سيتشيريني ومارين فاكث وموريز.

