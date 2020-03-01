شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم، خلال الحفل الغنائى الذى أحياه على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيرى كبير، وقدم خلاله العديد من أغنياته التى تنوعت بين الجديد والقديم، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، وكان هذا الحفل شهد تأجيلا بعدما كان مقررا إقامته مساء أمس الجمعة، نظرا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاما.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".