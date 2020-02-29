حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس "كورونا"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 11:46 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول إصابة الممثل الصيني الشهير، جاكي شان ، بفيروس "كورونا" المستجد.



لكن جاكي شان نفى هذه الشائعة، ، وكتب في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جداً وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

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وتابع: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا!

وأضاف : تلقيت أيضاً بعض الهدايا الخاصة من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جداً، ، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعلياً".



وانتشرت أنباء إصابة جاكي شان بالفيروس التاجي، مؤخرا بشكل كبير ، بعد أن ادعا البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، بالتزامن مع تقارير صحفية، أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيا في الحجر الصحي، وذلك بعد حضورهم حدثا. لكن تبين فيما بعد أن جاكي شان كان متواجداً في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" الصينية.