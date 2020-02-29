انتحار لولوة الملا يشعل تريندات السعودية

أشعلت تصريحات الفنانة الكويتية لولوة الملا، بعد دخولها في حالة اكتئاب وتفكيرها في الانتحار، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وكشفت النجمة الكوميدية لولوة الملا، العديد من الأسرار حول حياتها وشخصيتها، مشيرة إلى أنها تراجع

طبيبًا نفسيًّا؛ بسبب الكوابيس التي تزورها كل ليلة تقريبًا.

Advertisements



وقالت الملا، عبر استضافتها في برنامج «سندريلا» المذاع بقناة atv Kuwait ويقدمه الإعلامي صالح الراشد، إنها فكرت في مرحلة من حياتها في الانتحار، موضحة أنَّ

أسرتها تدخلت في الوقت المناسب وأنقذوها من الموت.

وتابعت لولوة قائلة: "حاولت الانتحار وما كنت بروحي كان وياي أهلي وتعديت هالمرحلة".

وأشارت لولوة، إلى أن والدتها أكثر امرأة تعرضت للظلم؛ حيث انفصلت عن أبيها عندما كانت بعمر عامين، ومن وقتها لم تتزوج، وفرغت حياتها لها ولأخيها أحمد حتى اليوم، ولم تفكر في نفسها وفكرت في طفليها.