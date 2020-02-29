نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد انتشار شائعة مرض الزعيم عادل إمام.
View this post on Instagram
عز الدين ابني احتفل بعيد ميلاده من عشر أيام في جو موسيقي صاخب 😂😂 هو و أصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع 😀الممنوع منها و المرغوب 🤩 و انا بصراحة كان نفسي اروح افرح معاهم ... بس قلت خليهم براحتهم 😆 إليكم ملخص الاحتفالية 🎉🎉 #birthday #birthdaymusic #funny #funnyvideos #loudmusic #birthday_celebration #trendmusic #music #young #youngpeople #dancemonkey #dance #dancing #birthdaymood#مهرجان #مهرجانات
وظهر رامي برفقة ابنه عز الدين، في عيد ميلاده، والذي أقيم منذ عشر أيام، كما علّق علىالصورة قائلًا: ابني احتفل بعيد ميلاده من عشر أيام في جو موسيقي صاخب .. هو و أصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع الممنوع منها و المرغوب و أنا بصراحة كان نفسي أروح أفرح معاهم .. بس قلت خليهم براحتهم .. إليكم ملخص الاحتفالية.
ومن ناحية يستعد النجم الكبير عادل إمام لعرض مسلسله الرمضاني، والذي يحمل اسم فلانتينو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي المرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة مرض الزعيم.. رامي إمام: "أبني احتفل بعيد ميلاده بأغاني المهرجانات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.