بعد شائعة مرض الزعيم.. رامي إمام: "أبني احتفل بعيد ميلاده بأغاني المهرجانات"

نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد انتشار شائعة مرض الزعيم عادل إمام.

Advertisements

وظهر رامي برفقة ابنه عز الدين، في عيد ميلاده، والذي أقيم منذ عشر أيام، كما علّق على

الصورة قائلًا: ابني احتفل بعيد ميلاده من عشر أيام في جو موسيقي صاخب .. هو و أصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع الممنوع منها و المرغوب و أنا بصراحة كان نفسي أروح أفرح معاهم .. بس قلت خليهم براحتهم .. إليكم ملخص الاحتفالية.

ومن ناحية يستعد النجم الكبير عادل إمام لعرض مسلسله الرمضاني، والذي يحمل اسم فلانتينو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي المرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين.