شريهان تتمنى الشفاء العاجل للزعيم عادل إمام

نشرت النجمة شريهان تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتمنت من خلالها الشفاء العاجل للزعيم عادل إمام، قائلة: اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافيةيا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.
واضافت شريهان قائلة: سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام.
يذكر أن المخرج رامى إمام، تسلم جائزة الريادة السينمائية للزعيم من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، أمس، والذى أوضح أن غياب النجم الكبير عادل إمام بسبب إصابته بنزلة برد، مداعبًا الحضور: مش كورونا، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للأب بطرس دانيال على الجائزة.
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