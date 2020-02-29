محمود قابيل ينضم لمجلس أمناء مؤسسة أولادنا

أعلنت مؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصه تحت رئاسة الأستاذة "سهير عبد القادر" إنضمام الفنان "محمود قابيل" لمجلس الأمناء الخاص بالمؤسسة.

جاء ذلك في إطار إهتمام الفنان محمود قابيل للمشاركة بكافة الفعاليات الخاصة بأولادنا من ذوى القدرات الخاصة ومساعيه المستمرة لدمج هذة الفئة الهامة مع المجتمع المدني.

يذكر أن الفنان" محمود قابيل"من مواليد ١٩ مايو ١٩٤٦ و تخرج من مدرسة ليسيه الاسكندرية ثم التحق بالكلية الحربية ١٩٦٤ و تخرج برتبة ملازم سنة ١٩٦٦ خاض حرب ١٩٦٧و حرب الاستنزاف

قائد وحدة استطلاع خلف خطوط العدو .

تقاعد ابريل ١٩٧٣ بسبب ٣ إصابات اثناء العمليات الحربية نقيب في المخابرات الحربية، ثم إتجه بعد ذلك للعفل السينمائى حيث عمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في العصفور و حسين كمال في الحب تحت المطر و بعيدا عن الارض و كذلك عمل في مجال السباحة في الفترة من ١٩٧٣ الي ١٩٨١

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سافر بعد ذلك الي لامريكا و

عمل في الزراعة من ١٩٨١ الي ١٩٩٣ وعاد الي الوطن بعد ذلك و من أعماله هوانم جاردن سيتي، كلمات، نجمة الجماهير، ضبط و احضار و الخ الخ

عين سفيرا اقليميا لمنظمة اليونيسف سنة ٢٠٠٣ حتي الآن.

جدير بالذكر أن المؤسسة تقوم بأنشطة فنية وثقافية متعددة ومتخصصة لذوي القدرات الخاصة، تماشيا مع اهتمام الدولة، ومن بين أنشطة المؤسسة، ورش رسم وورش تصوير سينمائي ودورات تدريبية "لايف كوتشنج" وعروض سينمائية، ومؤتمرات علمية وورش حرف يدوية وتدريب علي الرقص والغناء بالتعاون مع دار الأوبرا وأكاديمية الفنون، وزيارات للمتاحف والمزارات السياحية، إضافة لملتقي "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أسسته سهير عبدالقادر.