صور .. أحلام توجه رسالة لإدارة مهرجان الفجيرة بعد نجاحه

نشرت النجمة أحلام بعض الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجهت أحلام رسالة إلى إدارة مهرجان الفجيرة، وجاء ذلك بعد نجاح حفلتها بالمهرجان، قائلة:ليلة كانت كالحلم في إمارة الفجيرة التي أصبحت منبرًا إماراتيًا ودوليًا متميزا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب العقول .. شكرًا للمصممة العالمية كريمة.
يذكر أن النجمة أحلام أحيت يوم الخميس 20 فبراير الماضي، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وشهد مسرح الكورنيش الرئيسي، بدولة الإمارات عدد غفير من الحضور، والذين تفاعلوا مع أغاني أحلام بشكل كبير.
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