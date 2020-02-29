بعد تصدرها جوجل .. أبرز معلومات عن البحرينية شذى سبت

"ممنوع التقبيل والمصافحة بالأيدي حفظا على سلامتكم " تلك كانت تعليمات وضعتها الفنانة البحرينية شذى سبت في حفل زفافها الذي أقيم أمس الجمعة، خشية من فيروس كورونا، فيما أثار الحفل ضجة على السوشيال ميديا وجعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد إطلالتها هي وشقيقاتها بشكل تراثي راقي.
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ولم تكشف شذى عن هوية زوجها ولم تتحدث عنه سوى كونه كويتي الجنسية، بينما نشرت عدد من صور الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وكتبت عليها الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وفي السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عن شذى سبت
. ولدت شذى محمد سبتفي مدينة المحرق بالبحرين عام 1981.
. من عائلة فنية فوالدتها الفنانة فاطمة إسماعيل، ولديها 3 شقيقات يعملان في مجالات فنية مختلفة، فتعمل شيماء معها في مجال التمثيل، فيما اتجهت ابرار للغناء بينما اختارت شيلاء وهي الفائزة بالمركز السادس على مستوى العالم في مسابقة ملكات الجمال طريق عروض الأزياء.
. بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة ضمن الفعاليات المسرحية في مركز سلمان الثقافي في عام 1986.
. بدأت العمال التلفزيونية عام 1992 حيث شاركت في العديد من الأعمال في دول الخليج.
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. شاركت شذى سبت سنة 1989 مع فرقة الدبدوب مع ناصر السعدون في الغناء واستمرت حتى عام 1992 وكذلك غنت في العديد من المسرحيات والمسلسلات.
. هي عضوة في مسرح الصواري في مملكة البحرين.
. ألفت فيلم الكابوس سنة 1993، كما شاركت في التمثيل فيه وحاز على 5 جوائز أفضل إخراج - أفضل نص - أفضل تمثيل - أفضل تصوير- أفضل عمل متكامل.
ابرز أعمالها:
قدمت مسلسلات عديدة منها : "كوكتيل، حزاوي الدار(جزئين)، آخر الرجال، ناس من ناس، الكلمة الطيبة، أبواب، ملاذ الطير، عويشة، الارجوحة، دار الزين، من طق طبلة، ابن النجار، وجه آخر، في البيوت أسرار، عمشة بنت عماش، الفجر المستحيل، عرس الدم، عائلتي، الساكنات في قلوبنا ، دار الهوا، وشاءت الأقدار، أشياء لا تشترى.
ومن مسرحياتها:
إلى الخادمة مع التحية، عيال سعادة، يمقن أي يمقن لا، ومن أفلامها:حكايات بحرينية، وطربال رايح جاي.
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