ميرنا وليد - بيروت - بعد أن نشر الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له ظهر فيها واضعاً المحاليل في أحد المستشفيات، طمأن محبيه على حالته الصحية.

وكتب فلوكس في صفحته الخاصة: "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال.. أنا ضغطي عِلي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر أتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل وإرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه.. ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعاً".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس يطمئن محبيه على حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.