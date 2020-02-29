راغب علامة يقدّم واجب العزاء لـ جورج وسوف بوفاة والدته.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - قدّم الفنان اللبناني ​راغب علامة​ واجب العزاء، للفنان السوري ​جورج وسوف​، بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي.

ونشر علامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له خلال تقديم واجب العزاء لوسوف، وعلّق: "خلال تقديم واجب العزاء للفنان الكبير و الصديق جورج وسوف بوفاة والدته رحمها الله البقاء لله".

يُذكر أن عدداً من الفنانين حضروا لتقديم واجب العزاء لجورج وسوف في بيروت اليوم، ومنهم نجوى كرم وجو أشقر وعابد فهد، وناصيف زيتون ووليد توفيق ورامي عياش ونانسي عجرم.

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