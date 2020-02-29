هل يعتزل إلتون جون لهذا السبب؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر موقع "National Enquirer" أن مرض النجم ​إلتون جون​ تسبب في تدمير صوته، وذلك بعد تعرضه للإلتهاب الرئوي، وهو الأمر الذي سيمنع جون من الغناء من جديد.

كما أشار التقرير أن جون قد خضع لعملية جراحية في عام 1987 لحباله الصوتية، ويقر بأن جون نفسه قد إعترف "أنه لم يسترد قوة صوته بالكامل"، كما تطرق التقرير لمرحلة تعاطي جون المخدرات بكميات كبيرة، وهو أيضاً ما عمل على تدمير صوته، كما أكد مصدر للموقع أن هذه المرحلة من الممكن أن تحدد نهاية حياته المهنية.

لكن موقع "جوسيب كوب" أشار الى أن ما نشره موقع "National Enquirer"، مجرد قصص سخيفة ووهمية.

يُذكر أن جون إضطر للإنصراف في منتصف حفله في نيوزيلندا، والإعتذار للجمهور الأسبوع الماضي، بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي، وعدم تمكنه من إستكمال الغناء.

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