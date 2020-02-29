ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب الممثل المصري ​عادل إمام​ عن تسلّم جائزة الريادة السينمائية، من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، بسبب تعرّضه لوعكة صحية، حرصت الفنانة المصرية ​شريهان​ على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت شريهان في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وعكته الصحية.. هذا ما تمنته شريهان لـ عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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