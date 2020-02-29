شاتاي أولسوي بحالة سُكر شديدة بعد خروجه من ملهى ليلي.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي النجم التركي ​شاتاي أولسوي​، خلال خروجه من أحد الملاهي الليلية، في حالة سُكر شديدة.

وعلى الرغم من محاولة شاتاي الخروج من الباب الخلفي للملهى، الذي قضى فيه 3 ساعات، هرباً من كاميرات المصورين، نجحت الكاميرات في إلتقاط صور لشاتاي خلال محاولة هروبه واضعاً يده على وجهه، كما أنه طلب من سائقه التحرك سريعاً من أمام الصحفيين.

يُذكر أن شاتاي يحضّر لفيلم جديد، قرر أن يتولى إخراجه لأول مرة، في الوقت الذي يعمل فيه على مشروع لفيلم سينمائي عن المصارع الشهير "كوجا يوسف"، وهو الدور يتطلب زيادة وزن شاتاي، حتى يكون قريباً في تكوينه الجسدي من المصارع الشهير.

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