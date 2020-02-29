تراند اليوم : عم الناس.. محمد دياب يوجه رسالة لأحمد السقا في عيد ميلاده

نشر الفنان محمد دياب، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع صديقه الفنان أحمد السقا، مهنئًا إياه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا الأحد 1 مارس.

ووجه محمد دياب، رسالة تهنئة لـ أحمد السقا، من خلال التعليق على الصورة قائلًا: «كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة ونجاح كل سنة وأنت رمز الجدعنة والرجولة وسند لكل حبايبك كل سنة وانت زى ما انت (أحمد السقا)».

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم “العنكبوت”، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم “هروب اضطراري” مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.