تراند اليوم : أحمد السقا يتذكر والده في عيد ميلاده بهذة الصورة – شاهد

نشر الفنان أحمد السقا، صورًا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع والده المخرج الراحل صلاح السقا، مُتذكرًا إياه، بمناسبة ذكرى ميلادههما، التي يشتركان فيها بنفس اليوم.

وعلّق أحمد السقا، على صورته مع والده، قائلًا: «وحيث إننا مولودين في يوم واحد.. كل سنة وانت طيب يابابا.. أسألكم الفاتحة»، ليتفاعل معها متابعيه.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم “العنكبوت” بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.

Advertisements

فيلم “العنكبوت”، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم “هروب اضطراري” مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

.