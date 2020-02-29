فيديو: الشرطة الفرنسية تمنع كارول سماحة من الانتحار



نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع فيديو عبر تويتر، قالت إنه بسبب هذا المقطع اعتقد الناس أنها تحاول الانتحار، فطلبوا تدخل الشرطة الفرنسية التي حققت معها.



وكتبت كارول تغريدة جاء فيها: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".

يذكر أن الكليب هو لأغنية " مش هعيش" كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام، أما الكليب فهو من إخراج جاد شويري.



