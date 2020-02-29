وفاء الكيلاني تفتح سيرة أهم النجوم في برنامجها الجديد

كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني عن انضمامها رسميا لفريق نجوم فضائية DMC، بعد مفاوضات دامت 4 أعوام.

وفاء ستقدم برنامجا جديدا يحمل اسم "السيرة" من المقرر عرضه قريبا، وقد كشفت وفاء الستار عن برنامجها الجديد "السيرة" ونشرت البرومو الأول وعلقت عليه قائلة: قدر الحكايات تتولد منسية، إلا حكايات المشاهير قدرها تتولد وتعيش، وما بين الظن واليقين، ومابين اللي كان واللي كنا نحب أنه يكون، بتوه السيرة، ويفضل السؤال: حكايتنا نكتبها بإيدينا ولا نسيب ايدين غيرنا تكتبها، وما بين حالات الحيرة وانتظار الإجابة اتولدت السيرة.

ومن المقرر أن تستضيف الكيلاني عددًا من نجوم الرياضة والفن، لتسلط الضوء على أبرز محطات حياتهم سواء على المستوى الشخصي أو المهني، فهي تتمتع بطريقتها الخاصة في طرح الأسئلة على الضيف وجلب العديد من الإجابات منه.

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