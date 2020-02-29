صور: حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

تثار المخاوف حول صحة الفنان عادل امام بعد انتشار خبر اصابته بوعكة صحية قال البعض انها فايروس كورونا.



فقد تسلم المخرج رامي إمام جائزة تكريم والده بحفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، واعتذر رامي من منظمى الحفل على عدم حضور والده مؤكدا أنه مريض ولديه تعليمات مشددة من الفريق المعالج بعدم مغادرة المنزل، ولكنه نفى تماما إصابة والده بفيروس كوونا.

رامي ألقى كلمة اعتذار نيابة عن والده عادل إمام بعد استلام جائزة الريادة السينمائي التي منحها له المهرجان تقديرًا لعطائه الفني الطويل، وكشف عن تعرض والده لأزمة صحية تمنعه من مغادرة المنزل، موضحًا أنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مداعبًا الحضور بالقول: بس مش كورونا الحمد لله دي نزلة برد بس شديدة شوية.

وأضاف رامي إمام: أنا مبسوط جدًا إني موجود مع حضراتكم وسط ممثلين كبار وعظام، الحقيقة أستاذ عادل عنده برد شديد جدًا وموكلني أكون موجود النهاردة وبيشكر حضراتكم وبيشكر أبونا والمركز الكاثوليكي على التكريم ده شرف كبير جدًا لينا، شكرًا.

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