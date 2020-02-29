عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء مبارك والامن ينفعل على محمد رمضان :احنا مش بنصور فيلم "!

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك منهم يسرا والهام شاهين وعمرو دياب الذي حضر بصحبة دينا الشربيني وكذلك حضر محمد رمضان الذي احدث فوضى في المكان بمجرد وصوله حيث التف حوله عدد من محبيه في محاولة لالتقاط السيلفي معه مما دفع الامن للانفعال وتوجيه رسالة الي الفنان مفادها :"رجاء احترام العزاء احنا مش بنصور فيلم"! مطالبين اياه بضرورة عدم التقاط الصور مع المعجبين مراعاة لظروف الوفاة.

كما حضر عدد كبير من السياسيين والاعلاميين و وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.

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وكانت نعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية

وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاته اعتبارًا من اليوم التالي للوفاة "الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020."