بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط احلام على المسرح

الكثير من نجمات الغناء بالوطن العربي من الممكن أن يتعرضن للكثير من الأزمات خلال حفلاتهن الغنائية، ولكن المواقف المحرجة دائماً ماتظل عالقة في أذهان الجمهور بشكل كبير، وكان آخر نجمات الطرب اللاتي تعرضن لموقف محرج، المطربة أحلام التي سقطت على خشبة المسرح خلال إحد الحفلات الغنائية، وذلك خلال تقديمها أغنية أمان أمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً من الحفل يرصد سقوط الفنانة أحلام على المسرح، واتضح أن هذا المقطع قديم ويعود إلى 3 سنوات ماضية، ولكن تم نشره حالياً لمعرفة قدرة أحلام على أداء أغنية أمان أمان ومقارنتها بالوقت الحالي.

والغريب في الأمر، أن الفنانة أحلام قد نالت إشادة الكثيرين بأدائها المميز للأغنية.

يشار إلى أن المطربة أحلام دائماً ما تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من ممارساتها، التي دائماً ما تعرضها للكثير من الأزمات، وتستعد أحلام خلال الفترة الحالية للتحضير لألبوم غنائي جديد ستقدمه باللهجة المصرية التي تتقنها بشكل كبير، وقامت خلال الفترة الماضية بسماع عدد من الكلمات والألحان المميزة التي ستضمها لألبومها الغنائي الجديد، الذي من المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة.



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