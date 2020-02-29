ساندي تنشر صورة برفقة طفلها وتسخر منه

شاركت الفنانة ساندي جمهورها بصورة جديدة لها، من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ساندي في الصورة وهي تحمل طفلها الصغير، وعلقت عليها موجهة كلامها إلى طفلها: «هات بوسة بالروب بتاع النينچا اللي مش راضي تسيبه ده».

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وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها؛ حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: «والله يا ساندي كأنك عندك 5 سنين، ربنا يحفظك يا رب ويخليلك راين ويحميه يا رب».

وعلَّق آخر: «ربنا يحفظه، ويطول في عمرك يا سندريللا حبيبي أنت».

وطرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «على خشبة المسرح»، وجسدت في الكليب قصة حياتها، كما استعانت في الفيديو بمقاطع صوتية لكل من الإعلامية إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، تضمن نصائح منهما لـ ساندي على هامش أزمتها النفسية المعروفة، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وسبق أن طرحت «ساندي» حتى الآن 5 أغانٍ من ألبومها الجديد هي: «طبع الشتا»، «ريموت حياتك»، «كان عادي»، «زي التمثال»، «على خشبة المسرح»، وحققت نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب» تقترب من 4 مليون، وتم عرض الكليبات على طريقة vertical video؛ حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقة على أغاني ألبوم بالكام.

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