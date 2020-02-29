راغب علامة و”المصافحة” في “أيام الكورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: أصبح فيروس كورونا المستجد “الشغل الشاغل” للعالم كافة وللمواطنين اللبنانيين بعد تسجيل عدّة حالات إصابة به في لبنان. والتزاماً منه بالاجراءات الوقائية العالمية التي تقضي بالمحافظة على نظافة اليدين منعاً لالتقاط فيروس كورونا، نشر السوبر ستار راغب علامة فيديو طريف عبر حسابه على تويتر يُظهر قيامه “بمصافحة” بالقدمين! وعلّق علامة على الفيديو كاتباً “أيام الكورونا” بعدما ظهر وهو يتبادل الركلات مع أحد أصدقائه كشكلٍ جديد من إلقاء التحية.

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